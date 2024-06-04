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Клещи стали кусать жителей Краснодарского края в 1,5 раза чаще

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kleshhi-stali-kusat-zhitelej-krasnodarskogo-kraya-v-1-5-raza-chashhe
Клещи стали кусать жителей Краснодарского края в 1,5 раза чаще
Фото pixabay.com

С начала 2024 года на Кубани от укусов клещей пострадали уже более 2,8 тыс. человек, в том числе 1 тыс. 111 детей. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Так, на Черноморском побережье с жалобами на укусы насекомых обратились 616 человек, в том числе 221 ребенок. В Приморско-Ахтарском районе случаев присасывания клещей не регистрировали.

С начала года в лабораториях исследовали более 8,3 тыс. клещей, снятых с людей либо взятых из природы. В 16,1% случаев выявили иксодовый клещевой боррелиоз.

На сегодняшний день в Краснодарском крае обработали от вредителей более 2,2 тыс. га зеленых зон, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Читайте также: переносящие инфекции клещи есть практически в любом регионе России.

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