Кириенко рассказал о провокациях на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

На прошедшем в Сириусе международном фестивале молодежи зафиксировали попытки провокаций, но их удалось пресечь, сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

По его словам, при планировании Всемирного фестиваля молодежи в Сочи вопрос обеспечения безопасности обсуждался на самом высоком уровне. Организаторы понимали, что в связи с непростой международной обстановкой возможны провокации.

«Не так далеко находится зона боевых действий. И такие попытки провокаций были», — рассказал Кириенко.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов сработали профессионально и не допустили провокаций на ВФМ, сообщает РИА «Новости».

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