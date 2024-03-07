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Кириенко рассказал о провокациях на Всемирном фестивале молодежи в Сочи

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kirienko-rasskazal-o-provokatsiyah-na-vsemirnom-festivale-molodezhi-v-sochi
Кириенко рассказал о провокациях на Всемирном фестивале молодежи в Сочи
Фото t.me/sirius_okrug

На прошедшем в Сириусе международном фестивале молодежи зафиксировали попытки провокаций, но их удалось пресечь, сообщил первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

По его словам, при планировании Всемирного фестиваля молодежи в Сочи вопрос обеспечения безопасности обсуждался на самом высоком уровне. Организаторы понимали, что в связи с непростой международной обстановкой возможны провокации.

«Не так далеко находится зона боевых действий. И такие попытки провокаций были», — рассказал Кириенко.

Он отметил, что сотрудники правоохранительных органов сработали профессионально и не допустили провокаций на ВФМ, сообщает РИА «Новости».

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