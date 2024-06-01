Кинотеатр открылся в Комсомольском микрорайоне Краснодара

Новый кинотеатр в ТРЦ «Новый горизонт» на улице Тюляева открылся 1 июня.

«Символичный подарок в первый день лета и Международный день защиты детей! В Комсомольском микрорайоне заработал новый кинотеатр. Причем на старом месте, по улице Тюляева, 2, где раньше он и размещался, но здание пришло в негодность, и его снесли», — написал глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram.

В торгово-развлекательном центре появились не просто кинозалы, а место для досуга взрослых и детей. Мэр также отметил, что в скором времени там также можно будет заниматься творчеством.

«Хотел бы я в детстве иметь в своем районе такой центр! Желаю всем краснодарским детям провести долгожданные каникулы весело и интересно!», — отметил глава города.

Новый кинотеатр будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Для зрителей открылись три кинозала. В одном из залов оборудована сцена, на которой можно будет проводить различные мероприятия.

В первую неделю в новых залах покажут фильмы:

«Суперпташки. Улетная миссия» (0+);

Манюня: Приключения в Москве (6+);

«Сто лет тому вперед» (6+);

«Майор Гром: Игра» (16+);

«Министерство неджентльменских дел» (18+).

Досуговый центр с кинозалами станет новой площадкой Центра культурного развития «Карасунский», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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