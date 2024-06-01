Кинотеатр открылся в Комсомольском микрорайоне Краснодара
Новый кинотеатр в ТРЦ «Новый горизонт» на улице Тюляева открылся 1 июня.
«Символичный подарок в первый день лета и Международный день защиты детей! В Комсомольском микрорайоне заработал новый кинотеатр. Причем на старом месте, по улице Тюляева, 2, где раньше он и размещался, но здание пришло в негодность, и его снесли», — написал глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram.
В торгово-развлекательном центре появились не просто кинозалы, а место для досуга взрослых и детей. Мэр также отметил, что в скором времени там также можно будет заниматься творчеством.
«Хотел бы я в детстве иметь в своем районе такой центр! Желаю всем краснодарским детям провести долгожданные каникулы весело и интересно!», — отметил глава города.
Новый кинотеатр будет работать ежедневно с 10:00 до 22:00. Для зрителей открылись три кинозала. В одном из залов оборудована сцена, на которой можно будет проводить различные мероприятия.
В первую неделю в новых залах покажут фильмы:
- «Суперпташки. Улетная миссия» (0+);
- Манюня: Приключения в Москве (6+);
- «Сто лет тому вперед» (6+);
- «Майор Гром: Игра» (16+);
- «Министерство неджентльменских дел» (18+).
Досуговый центр с кинозалами станет новой площадкой Центра культурного развития «Карасунский», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
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