«Киномакс» отказался от иска к ТРЦ «Галерея» в Краснодаре

«Киномакс» отказался от иска к ТРЦ «Галерея» в Краснодаре

Сеть кинотеатров «Киномакс» отказалась от иска о взыскании 13 млн рублей с ТРЦ «Галерея».

Арбитражный суд Москвы 22 сентября принял отказ сети «Киномакс» от иска и прекратил производство по делу. С торгового центра «Галерея» в пользу сети кинотеатров взыскали 99,8 тыс. рублей госпошлины, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сеть «Киномакс» пыталась через суд взыскать с ТРЦ «Галерея Краснодар» обеспечительный платеж в размере 13,2 млн рублей, убытки в размере 200 тыс. рублей и 141,9 тыс. рублей процентов за пользование чужими деньгами. Общая сумма заявленных требований составляла 13,7 млн рублей.