Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

«Киномакс» отказался от иска к ТРЦ «Галерея» в Краснодаре

Общество
27.09.2022 19:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/kinomaks-otkazalsya-ot-iska-k-trts-galereya-v-krasnodare
«Киномакс» отказался от иска к ТРЦ «Галерея» в Краснодаре

Сеть кинотеатров «Киномакс» отказалась от иска о взыскании 13 млн рублей с ТРЦ «Галерея».

Арбитражный суд Москвы 22 сентября принял отказ сети «Киномакс» от иска и прекратил производство по делу. С торгового центра «Галерея» в пользу сети кинотеатров взыскали 99,8 тыс. рублей госпошлины, пишет «Коммерсантъ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сеть «Киномакс» пыталась через суд взыскать с ТРЦ «Галерея Краснодар» обеспечительный платеж в размере 13,2 млн рублей, убытки в размере 200 тыс. рублей и 141,9 тыс. рублей процентов за пользование чужими деньгами. Общая сумма заявленных требований составляла 13,7 млн рублей.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 15
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 15
Стрельбу в СОШ № 88 Ижевска устроил 34-летний выпускник этой же школы
Стрельбу в СОШ № 88 Ижевска устроил 34-летний выпускник этой же школы
Во время экстремального забега из Архыза в Красную Поляну погибли два спортсмена
Во время экстремального забега из Архыза в Красную Поляну погибли два спортсмена
МВД: в школе Ижевска при стрельбе погибли шесть человек
МВД: в школе Ижевска при стрельбе погибли шесть человек
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Землянки и бункеры в Краснодарском крае под ключ: новый бизнес на страхах паникующих граждан
  2. Минцифры РФ утвердило список из 195 специальностей для отсрочки от частичной мобилизации
  3. В мэрии Краснодара рассказали о ходе судебных тяжб с недобросовестными перевозчиками
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. Приложение «ВКонтакте» стало недоступно для скачивания в App Store
  6. Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до 17 человек
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях