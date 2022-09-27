«Киномакс» отказался от иска к ТРЦ «Галерея» в Краснодаре
Общество
27.09.2022 19:34
Сеть кинотеатров «Киномакс» отказалась от иска о взыскании 13 млн рублей с ТРЦ «Галерея».
Арбитражный суд Москвы 22 сентября принял отказ сети «Киномакс» от иска и прекратил производство по делу. С торгового центра «Галерея» в пользу сети кинотеатров взыскали 99,8 тыс. рублей госпошлины, пишет «Коммерсантъ».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», сеть «Киномакс» пыталась через суд взыскать с ТРЦ «Галерея Краснодар» обеспечительный платеж в размере 13,2 млн рублей, убытки в размере 200 тыс. рублей и 141,9 тыс. рублей процентов за пользование чужими деньгами. Общая сумма заявленных требований составляла 13,7 млн рублей.
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