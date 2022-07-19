КГИК подписал соглашение о сотрудничестве с муниципальной телерадиокомпанией

Видео канала «Кубань 24»

Теперь выпускники вуза смогут проходить практику на телерадиокомпании «Краснодар», общаться с профессионалами, нарабатывать опыт и, возможно, решать вопрос с трудоустройством.

«Для того, чтобы студенты, обучающиеся на направлениях «Телерадиовещание», «Операторское мастерство», «Актерское мастерство», получали бы возможность практической реализации тех навыков, которые они осваивают в вузе», — сказал ректор Краснодарского государственного института культуры Сергей Зенгин.

«У нас сейчас есть определенный дефицит квалифицированных кадров, особенно это касается технической стороны обеспечения работы СМИ. То, что сегодня мы подписали соглашение, — это очень важно, значимо. И я уверена, что в будущем за два–три года это принесет свои плоды и будет очень продуктивно», — сообщила руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Жукова.

В регионе сотрудничество между вузами и краевыми СМИ — практика не новая. Первыми такой договор подписала телекомпания «Кубань 24» в июне этого года с КубГУ. «Кубань24» планирует открыть дополнительные места для стажировки по специальностям телеоператор, режиссер и видеомонтажер.

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