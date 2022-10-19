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Керченской паромной переправой воспользовались уже более 15 тыс. пассажиров

Общество
19.10.2022 10:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/kerchenskoj-paromnoj-perepravoj-vospolzovalis-uzhe-bolee-15-tys-passazhirov
Керченской паромной переправой воспользовались уже более 15 тыс. пассажиров
Фото Сергея Мальгавко/ТАСС

По состоянию на 7:00 19 октября с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли 15 тыс. 427 пассажиров и 5 тыс. 905 автомобилей. Большинство из них — большегрузы и среднетоннажные грузовики.

Четыре парома, работающие на линии, выполнили уже 154 круговых рейса. Планируется, что сегодня к ним присоединится судно для перевозки накатных грузов и техники ро-ро класса «Композитор Эльза Ибрагимова». Оно может выполнять функции автомобильно-пассажирского парома.

По прогнозу Росгидромета, погода в акватории переправы 19 октября благоприятна для судоходства. До 21:00 в районе Керчи и южной оконечности Керченского пролива ожидается умеренный западный ветер 5-10 м/сек. Осадки не прогнозируются. Сообщается, что местами возможна дымка, но видимость хорошая — в дымке 2-4 км. Волнение моря слабое — 10-60 см. Температура воздуха днем составит от +17°С до +19°С. Температура морской воды — от +14°С до +15°С, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.

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