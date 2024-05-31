Каждый пятый житель Краснодара откладывает деньги для своих детей

При этом размер необходимых накоплений жители города оценивают в 9 млн рублей.

Как и годом ранее, жители Краснодара считают своей обязанностью бережное отношение к здоровью детей, а самым важным для их гармоничного развития — родительскую любовь и заботу. Однако, каждый пятый (22%) опрошенный краснодарец считает необходимым помимо прочего обеспечить своего ребенка стартовым капиталом. При этом размер необходимых накоплений жители города оценивают в 9 млн рублей. Такие данные получены в ходе исследования СберСтрахования жизни к Международному дню защиты детей.

Отвечая на вопрос, что необходимо дать ребенку, 85,1% россиян выбрали здоровье, 79,4% — любовь и заботу. Далее идут достойное воспитание (69,3%), хорошее образование (68,9%) и наличие собственного жилья (63,7%). Каждый пятый (21,4%) родитель желает своему ребенку хорошую работу, а каждый шестой — знание основ финансовой грамотности. Еще 9,4% респондентов уверены, что родитель обязан обеспечить ребенка стартовым капиталом.

Если в 2023 году на будущее своих детей считали необходимым откладывать 16% краснодарцев, то в этом году — 22%. Чаще остальных это мнение разделяют респонденты в возрасте 41-50 лет (39%) и 31-40 лет (34%). При этом, среди тех, кто формирует накопления на будущее детей, традиционно больше женщин — 28% против 19%. Больше всего сторонников идеи накопления средств оказалось в Махачкале (47%), Новокузнецке (29%), Астрахани (28%) и Хабаровске (27%). Меньше всего в Москве (16%), Санкт-Петербурге (18%), Новосибирске и Барнауле (по 19%).

В среднем жители Краснодара ежемесячно откладывают на накопления детей 8 тыс. рублей. Больше всех откладывают родители в возрасте 31-40 лет и 41-50 лет — по 8 тыс. рублей. В отличие от прошлого года, мужчины оказались щедрее женщин — 7 тыс. рублей против 5 тыс. рублей. Самые крупные суммы на будущее сыновей и дочерей выделяют жители Москвы (12 тыс.), Санкт-Петербурга (10 тыс.), Махачкалы, Ростова-на-Дону, Саратова, Севастополя и Ярославля (по 9 тыс.).

«Жители Краснодара в среднем хотят накопить на будущее детей 9 млн рублей. Интересно, что по стране у женщин финансовая цель оказалась выше, чем у мужчин — 9 млн и 7 млн рублей соответственно. Согласно статистике, 6 из 10 полисов НСЖ оформляют женщины в возрасте от 40 до 60 лет. Средний срок накоплений — 10 лет, а основными целями являются оплата образования и покупка недвижимости», — отметила управляющий Краснодарским отделением Сбербанка Татьяна Сергиенко.

Как и годом ранее, подавляющее большинство участников опроса (91,2%) считает необходимым давать карманные деньги своим детям. В Краснодаре такого мнения придерживаются 93% респондентов. В основном они предназначены для питания в школе и вне ее (57,1%), оплаты проезда (48,3%), повышения финансовой грамотности (18,3%), компьютерных игр и развлечений (11,7%), обучения накоплению (10,3%), оплаты телефона (8,1%).

Обучать ребенка основам финансовой грамотности, по мнению россиян, пора уже с 7 лет. Жители Краснодара начинают знакомить детей с денежной азбукой с 10 лет. При этом больше половины родителей (53,8%) уверены, что основную роль в повышении финансовой грамотности детей играет школа. Еще 25,2% уверены, что это задача семьи. Каждый десятый (10,3%) россиянин хотел бы, чтобы знакомить с финансами начинали ещё в детском саду. Столько же (10,7%) считают, что это — задача вуза.

Исследование проводилось в 37 российских городах с населением свыше 500 тыс. человек по репрезентативной выборке.