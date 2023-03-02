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Каждый год ездил на дерби в Турцию — тренер Шалимов рассказал о Галицком до создания ФК «Краснодар»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/kazhdyj-god-ezdil-na-derbi-v-turtsiyu-trener-shalimov-rasskazal-o-galitskom-do-sozdaniya-fk-krasnodar
Каждый год ездил на дерби в Турцию — тренер Шалимов рассказал о Галицком до создания ФК «Краснодар»
Сергей Галицкий. Фото Марка Гранкина, «Кубань 24»

Тренер и экс‑игрок сборной России Игорь Шалимов рассказал о знакомстве с Сергеем Галицким до создания ФК «Краснодар» в 2008 году.

По словам Шалимова, он знаком с Галицким больше 20 лет, их познакомил общий знакомый в 2000‑х годах.

«Это было еще до создания «Краснодара», «Магнита». Общались про футбол. Он много матчей смотрел. Например, никто не знает, но Галицкий одно время каждый год ездил на дерби в Турцию «Фенербахче» — «Галатасарай». Он уже тогда готовился, что у него будет команда. Понятно, что со временем он начал намного глубже понимать футбол. Появились своя академия, команда в еврокубках», — рассказал Игорь Шалимов.

Тренер также отметил, что Галицкий не смог бы сам тренировать игроков.

«Ему это неинтересно. Это стереотип какой‑то создали. Он смотрит очень много футбола — приезжает на «Краснодар‑3» во Вторую лигу, на «Краснодар‑2», ну, на главную команду — понятное дело. Он даже тренировки посещает раза три в неделю. Галицкий очень сильно переживает за клуб, много общается с тренерами, но это не значит, что он будет выходить на поле, придумывать упражнения. Это другая профессия», — добавил экс‑игрок сборной России.

В России 54‑летний Игорь Шалимов тренировал «Уралан», «Краснодар‑2», «Краснодар», «Ахмат», «Химки» и «Урал», сообщает портал «Матч!».

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