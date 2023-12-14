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Казаку из Анапы вручили медаль «За спасение погибавших»

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kazaku-iz-anapy-vruchili-medal-za-spasenie-pogibavshih
Казаку из Анапы вручили медаль «За спасение погибавших»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Инспектор заповедника «Утриш» Виталий Куклин получил награду за спасение мужчины и женщины, которых сильным ветром унесло в море на сапборде.

«В соответствии с указом президента РФ вручаю вам государственную награду – медаль «За спасение погибавших». В сложных погодных условиях отбуксировали пострадавших к береговой линии. Благодаря вашей смелости их жизни были спасены», – отметил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Заповедник «Утриш» взаимодействует с Кубанским казачьим войском, местными казачьими отделами, а также школами и детсадами Анапы и Новороссийска. В 2024 году в заповеднике планируют реализовать проект с рабочим названием «Молодежная казачья лесная дружина», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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