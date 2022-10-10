Казаки из отряда специального назначения «Кубань» поблагодарили жителей края за поддержку
Политика
10.10.2022 21:47
Также казаки поблагодарили губернатора и Кубанское казачье войско за поддержку. Казаки освобождают населенные пункты Донбасса.
Они благодарят земляков за регулярные письма на фронт. В редкие свободные минуты они поддерживают их. Как, например, это послание из Гулькевичей:
— Я и моя семья, друзья — мы благодарны вам за то, что вы защищаете нас. Как оказалось, не многие смогли собрать волю в кулак и пойти под пули.
Мобилизованные из Краснодарского края сейчас тоже готовятся к службе. На полигоне под Новороссийском отрабатывают боевые навыки под контролем опытных инструкторов.
Вновь прибывшие выполняют нормативы по организации огневой позиции. Учатся управлять беспилотными летательными аппаратами. Вникают в тонкости использования радиосвязи.
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