Казаки из отряда специального назначения «Кубань» поблагодарили жителей края за поддержку

Видео канала «Кубань 24»

Также казаки поблагодарили губернатора и Кубанское казачье войско за поддержку. Казаки освобождают населенные пункты Донбасса.

Они благодарят земляков за регулярные письма на фронт. В редкие свободные минуты они поддерживают их. Как, например, это послание из Гулькевичей:

— Я и моя семья, друзья — мы благодарны вам за то, что вы защищаете нас. Как оказалось, не многие смогли собрать волю в кулак и пойти под пули.

Мобилизованные из Краснодарского края сейчас тоже готовятся к службе. На полигоне под Новороссийском отрабатывают боевые навыки под контролем опытных инструкторов.

Вновь прибывшие выполняют нормативы по организации огневой позиции. Учатся управлять беспилотными летательными аппаратами. Вникают в тонкости использования радиосвязи.