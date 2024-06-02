Казаки и спортсмены Кубани отправили гуманитарную помощь в Запорожскую область

Груз отвезли на передовую председатель Союза казачьей молодежи Кубани, кавалер ордена Мужества Даниил Дьяченко и чемпион мира по боевому самбо, советник атамана Кубанского казачьего войска Федор Дурыманов.

В гуманитарном грузе — средства радиоэлектронной борьбы, противоосколочные костюмы, продукты питания, спортивный инвентарь и пр.

«Уже доставили свыше 4,3 тыс. тонн грузов. Особое внимание уделяем обеспечению наших добровольческих отрядов и подразделений», – рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

В Запорожской области Федор Дурыманов и вице-чемпион России по универсальному бою Владислав Кысса провели мастер-класс по армейскому рукопашному бою и боевому самбо для казаков-добровольцев из отряда БАРС-1 и «Кубань», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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