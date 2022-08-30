Казачья молодежь: школьники отработали боевые задачи в горах Отрадненского района

Видео канала «Кубань 24»

Воспитанники детского военно-патриотического клуба из Кропоткина отправились на учения в горы Отрадненского района. Такое испытание для юных казаков проводят каждый год.

Под хутором Ильич школьники попробовали себя в роли настоящих солдат на боевых заданиях. После приказа командования детские подразделения отправились в лес. Там они отработали навыки маскировки, ориентирования на местности и стрельбы.

Боевые задания дети совмещали с купанием в горной реке, просмотром фильмов о Великой Отечественной войне и музыкальными вечерами. В конце поездки каждого из них приняли в Союз казачьей молодежи Кубани.

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