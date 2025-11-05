Казачий ансамбль выступил в Краснодаре в честь Дня народного единства

Краснодар услышал любимые песни в исполнении ансамбля «Казачья душа». Бессмертные народные хиты Кубанского казачьего хора подарили зрителям незабываемые эмоции.

В День народного единства ансамбль «Казачья душа» выступил с одной из самых популярных программ у жителей и гостей кубанской столицы.

«Золотой песенный фонд Кубанского казачьего хора» — не только название программы ансамбля «Казачья душа», но и живая летопись, спетая голосами. Эти песни помнят и радость, и горе, и воинскую доблесть многих поколений. В День народного единства они звучат с этой сцены, чтобы напомнить: наша сила — в памяти и традициях», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Даниил Бескровный.

Светлана впервые на подобном концерте, но, по ее словам, она выросла на этих песнях.

«Хотелось бы больше таких концертов, чтобы молодежь и взрослые поколения воссоединялись и у них был общий интерес», — делится зритель Светлана.

На сцене вместе с ансамблем была и его художественный руководитель — Татьяна Бочтарева. Народная артистка России возглавляет коллектив почти 30 лет. До этого она посвятила 26 лет жизни Кубанскому казачьему хору.

