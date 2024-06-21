Казачье образование войдет в программы еще 19 колледжей и техникумов на Кубани

Соответствующее соглашение заключили атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов и глава краевого минобра Елена Воробьева.

Теперь казачье образование будут реализовывать на базе 40 ссузов Краснодарского края.

«Наше общее стремление — воспитать достойную смену, которая будет хранить и преумножать славные традиции кубанского казачества. Уверен, что совместными усилиями мы сможем передать будущим поколениям кубанцев любовь к родной земле, уважение к истории своего народа и гордость за принадлежность к казачеству», — подчеркнул Александр Власов.

Кубанское казачье войско продолжает сотрудничать с рядом краевых филиалов университетов и пятью образовательными организациями, которые входят в Ассоциацию казачьих вузов России. В каждом из учебных заведений уделяют внимание казачьему воспитанию и профессиональной подготовке студентов. В составе казачьих сотен они участвуют в различных мероприятиях — от муниципального до всероссийского уровня. Самые активные студенты практикуются и работают в казачьих обществах.

Кроме того, в рамках соглашения предусмотрели развитие центров казачьей культуры, спортивной и военно-патриотической подготовки, а также открытие новых представительств Союза казачьей молодежи Кубани, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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