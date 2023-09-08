Катер с туристами едва не утонул в Сочи

Инцидент произошел вечером 7 сентября в морпорту Сочи. О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы.

Они сообщили, что маломерное судно «Легион» стало уходить под воду вместе с туристами. Воду вычерпывали ведрами.

Южная транспортная прокуратура начала проверку.

«Судно отбуксировано на причал морского порта для проведения ремонтных работ, пострадавших, разлива нефтепродуктов не имеется», — сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки рассмотрят вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

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