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Катер с туристами едва не утонул в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/kater-s-turistami-edva-ne-utonul-v-sochi
Катер с туристами едва не утонул в Сочи
Фото t.me/love_sochi

Инцидент произошел вечером 7 сентября в морпорту Сочи. О случившемся рассказали в соцсетях очевидцы.

Они сообщили, что маломерное судно «Легион» стало уходить под воду вместе с туристами. Воду вычерпывали ведрами.

Южная транспортная прокуратура начала проверку.

«Судно отбуксировано на причал морского порта для проведения ремонтных работ, пострадавших, разлива нефтепродуктов не имеется», — сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки рассмотрят вопрос о необходимости принятия мер прокурорского реагирования.

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