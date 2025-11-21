Кассация отправила на пересмотр дело об обмане пайщиков на 47 млн рублей в Сочи

Кассационный суд не согласился с прекращением уголовного дела в отношении членов правления, обманувших 26 пайщиков жилищно-строительного кооператива «Русь».

По версии обвинения, с 2014 по 2017 годы председатель и член правления ЖСК под видом застройщиков убеждали людей инвестировать в строительство многоэтажного дома по улице Бамбуковой в Сочи. При этом у них не было права собственности на земельный участок и разрешения на строительство.

Председатель и член правления подписывали с клиентами договоры о долевом участии и выдавали чек-ордера на получение денег. Всего им удалось получить от людей более 47 млн рублей. В итоге суды признали недостроенный дом самостроем и обязали его снести.

Также возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Мужчин приговорили к 6 годам исправительной колонии общего режима.

Позже апелляционный суд отменил приговор и прекратил уголовное дело. Аргументом стало, что в 2022 году оба обвиняемых уже были осуждены за аналогичную деятельность, совпадающую по своему содержанию и времени с этим преступлением.

Кассационный суд, рассматривая жалобы потерпевших и представление прокурора, определил, что выводы апелляционного суда ошибочны. В первом деле обвиняемые похищали деньги у 9 потерпевших, а в настоящем деле — у неопределенного круга лиц, в том числе у конкретных 26 пайщиков, ранее не фигурировавших в качестве потерпевших. Некоторые из которых продолжали вносить деньги даже после решения суда о сносе дома.

Инстанция направила дело на новое рассмотрение в Краснодарский краевой суд, но иным составом суда, сообщает пресс-служба Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

