Кассация одобрила взыскание 14 млрд рублей за ущерб экологии в Сочи

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции утвердил законность возврата в государственную собственность природоохранных земель в Сочи, где располагался гостиничный комплекс «Волна Резорт Энд Спа».

В 2025 году суд рассмотрел повторную кассационную жалобу одного из ответчиков, связанного с апарт-отелем. Судебная коллегия отклонила его доводы как несостоятельные и оставила в силе ранее принятые решения.

История спора началась в 2023 году, когда Адлерский районный суд Сочи удовлетворил иск Генпрокуратуры об истребовании из незаконного владения земельных участков в природоохранной зоне. Ответчиками выступили администрация Сочи и 27 организаций и физических лиц. Кроме изъятия земли, с ответчиков взыскали 14 млрд рублей за ущерб окружающей среде.

В 2024 году ответчики безуспешно обжаловали решение в апелляционном и кассационном судах. Суд подтвердил законность изъятия более 100 объектов недвижимости комплекса, в том числе спорткомплекс, ресторан, пляж и гостиничные корпуса.

В последней жалобе ответчик утверждал, что суды не полностью исследовали обстоятельства дела и не оценили представленные доказательства. Однако кассационный суд признал эти доводы необоснованными, сообщает официальный Telegram-канал Четвертого кассационного суда общей юрисдикции.

Читайте также: апелляция подтвердила изъятие у «Агрокомплекса» 146 га земли на Кубани.

Подпишись, здесь всегда интересно.