Кардиолог Романенко объяснила, какие одеяла помогут при тревоге и стрессе

Одеяло может дать успокаивающий эффект, помочь снять тревогу и стресс, но и в этом случае есть противопоказания.

По словам терапевта, кардиолога Татьяны Романенко, преодолеть тревожность помогут именно тяжелые одеяла. Речь о методике глубокого сенсорного давления в рамках прессотерапии.

«Это похоже на то, как ребенок чувствует себя в объятиях матери — у него увеличивается выработка антистрессовых гормонов: серотонина, эндорфина. За счет этого меняется показатель сердечно-сосудистой системы, пульс замедляется и человек успокаивается. Одеяло работает примерно так же», — объяснила специалист.

Согласно исследованиям ученых, при использовании таких одеял состояние людей, страдающих от синдрома повышенной тревожности и биполярного расстройства, улучшалось. Однако у некоторых имеются противопоказания для применения тяжелых одеял, предупредила Татьяна Романенко.

«Это не подходит детям до двух лет, а также пациентам с клаустрофобией, которые не могут спать под чем-то, что на них давит. У людей с заболеваниями органов дыхания сдавливается грудная клетка, уменьшается оксигенация, что может вызывать дискомфорт и ухудшать состояние дыхательной системы», — рассказала терапевт.

Она добавила, что не стоит спать под тяжелыми одеялами людям, которые имеют сердечно-сосудистые заболевания. При этом и для здорового человека вес одеяла не должен превышать 5-10% от массы его тела.

«При выборе одеяла лучше всего проконсультироваться со своим лечащим врачом, неврологом или психотерапевтом», — цитирует Татьяну Романенко радио Sputnik.

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