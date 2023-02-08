Каратисты из Геленджика и Армавира завоевали медали на Всероссийских соревнованиях Moscow Open — 2023

Moscow Open — один из крупнейших турниров по киокусинкай в стране. В Московском центре боевых искусств собрались 650 спортсменов из 25 регионов.

В программе — три дисциплины: ката, ката-группа, кумите. В ката-группе геленджичане, как и в прошлом году, заняли весь пьедестал. Награды высшей пробы в категории 8-9 лет у Льва Денисова, Энвера Гегечкори и Тимофея Зотова. Индивидуальное золото у Владимира Олейника. В кумите тоже добились успехов. Лучшие результаты показали армавирцы Александр Мизев и Владислав Недобоенко, геленджичанин Дмитрий Беспалов завоевал серебро.

Блистали краевые каратисты не только на татами, после турнира устроили зрелищное показательное выступление: традиционную ката с медалями на Красной площади.

Всего спортсмены из Геленджика привезли 14 медалей разного достоинства, у армавирцев — две золотые награды. Тренируют геленджичан Владимир Левковицкий и Владимир Стрельников, наставник армавирской команды — Давид Данилов.