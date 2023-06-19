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Карантин по лейкозу крупного рогатого скота отменили в четырех хозяйствах Новокубанского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/karantin-po-lejkozu-krupnogo-rogatogo-skota-otmenili-v-chetyreh-hozyajstvah-novokubanskogo-rajona
Карантин по лейкозу крупного рогатого скота отменили в четырех хозяйствах Новокубанского района
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Карантин был установлен на территории молочно-товарной фермы №1 ООО «Участие» в Прочноокопском сельском поселении с 11 марта 2022 года.

С 15 июня 2023 года карантин по лейкозу отменен. Соответствующий приказ департамента ветеринарии опубликовали 16 июня.

Кроме того, отменен карантин на территории трех частных хозяйств в хуторе Северокавказском, станице Советской и селе Ковалевском, который ввели в апреле и июне 2022 года.

На период карантина на предприятии были запрещены вывоз, выпас и удой больных животных и другие соответствующие ограничения. Карантин отменен в хозяйстве со дня подписания приказа.

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