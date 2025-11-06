Карантин по бруцеллезу крупного рогатого скота ввели в Лабинском районе

Карантин установлен сразу в четырех хозяйствах муниципалитета. Эпизоотические территории выявили в отдаленном селе Новый Мир на границе с Карачаево-Черкесией.

Основной причиной распространения заболевания специалисты назвали несоблюдение фермерами ветеринарно-санитарных требований.

«Село Новый Мир отдаленное, здесь всего несколько домов. Многие заброшены, все живут хозяйством. Недавно здесь был выявлен бруцеллез крупного рогатого скота. У коров еще около двух недель назад были взяты первые анализы на это заболевание», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Чернышова.

— Весной мы брали кровь. Узнали, что у двоих есть. Потом опять кровь брали, снова нашли, 12 коров забрали.

Инфицированных коров выявили на улицах Кооперативной и Ленина. Также заболевшие животные есть на территории бывшей молочной фермы на окраине села.

«У нас больше жить нечем. Эти коровки — единственный заработок сейчас. Ждем результатов», — говорит владелица ЛПХ Марина.

В хозяйствах, где были выявлены заболевшие животные, ввели ряд ограничений. В их числе — запрет на лечение зараженного скота, ввоз и вывоз восприимчивых к заболеванию животных, за исключением случаев отправки на убой, а также выпас их на пастбищах, где ранее паслись заболевшие. Доступ посторонним запрещен.

«Если говорить о Лабинском районе, то там распространено около тысячи листовок, проведено более десяти сходов граждан. Заболевание вспыхивает там, где не соблюдались ветеринарно-санитарные требования», — отмечает начальник отдела организации противоэпизоотических мероприятий и лечебно-профилактической работы ветеринарии Краснодарского края Алексей Басанкин.

«Власти Лабинского района сообщают, что ситуация под контролем. Удалось избежать распространения заболевания среди крупного рогатого скота», — рассказывает Чернышова.

