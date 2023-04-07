Карантин из-за лейкоза скота ввели в одном из хозяйств в Новопокровском районе
Происшествия
07.04.2023 20:58
Карантин установлен на территории хозяйства в станице Новопокровской. Соответствующий приказ департамента ветеринарии опубликован 7 апреля на сайте администрации края.
Карантинная зона из-за вспышки лейкоза крупного рогатого скота определена радиусом 1,5 км от хозяйства на улице Пионерской, 94.
С 6 апреля из карантинной зоны запретили вывоз животных, кроме вывоза на убой. Запрещены посещение территории очага заболевания, совместный убой здоровых и больных животных, сбор крови у инфицированного скота, а также проведение ярмарок и контакт с зараженными животными.
Карантин на территории хозяйства будет действовать пока не выполнят все меры для устранения угрозы распространения.
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