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Карантин из-за лейкоза скота ввели в одном из хозяйств в Новопокровском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/karantin-iz-za-lejkoza-skota-vveli-v-odnom-iz-hozyajstv-v-novopokrovskom-rajone
Карантин из-за лейкоза скота ввели в одном из хозяйств в Новопокровском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Карантин установлен на территории хозяйства в станице Новопокровской. Соответствующий приказ департамента ветеринарии опубликован 7 апреля на сайте администрации края.

Карантинная зона из-за вспышки лейкоза крупного рогатого скота определена радиусом 1,5 км от хозяйства на улице Пионерской, 94.

С 6 апреля из карантинной зоны запретили вывоз животных, кроме вывоза на убой. Запрещены посещение территории очага заболевания, совместный убой здоровых и больных животных, сбор крови у инфицированного скота, а также проведение ярмарок и контакт с зараженными животными.

Карантин на территории хозяйства будет действовать пока не выполнят все меры для устранения угрозы распространения.

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