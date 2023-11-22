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Капсулы для сна появились на железнодорожном вокзале в Адлере

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kapsuly-dlya-sna-poyavilis-na-zheleznodorozhnom-vokzale-v-adlere
Капсулы для сна появились на железнодорожном вокзале в Адлере
Фото пресс-службы РЖД

До этого закрытые спальные места для комфортного ожидания поезда были доступны пассажирам только на вокзалах Москвы и в Волгограде.

Капсулы для сна рассчитаны на одного человека и оборудованы шумоизолирующими жалюзи, отделением для багажа и розеткой для зарядки гаджетов. Стоимость услуги — от 160 рублей, в нее входит комплект одноразового постельного белья.

До конца текущего года такие же капсулы для сна планируют установить в Екатеринбурге, Барнауле и Новосибирске, сообщает пресс-служба РЖД.

Железнодорожный вокзал Адлера с начала текущего года стал самым популярным вокзалом на юге страны. За 10 месяцев с него отправились 6,1 млн пассажиров.

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