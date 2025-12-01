Капремонт теплосетей по нацпроекту завершили в станице Красноармейского района

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в станице Полтавской обновили тепловые сети, ведущие к котельной №9. Заменили более 3 км старых труб.

Вместо труб, которые использовались более 40 лет, проложили новые, с современным изоляционным покрытием. Благодаря этому сократится потеря тепла. Новые трубы прослужат не менее 50 лет. Эта ветка обеспечивает теплом более 1 тыс. жителей станицы.

«Качество ремонтных работ на каждом этапе тщательно контролировалось. Успешно проведены гидравлические испытания трубопроводов с заполнением системы горячей водой и устранением воздуха. Тепловая сеть уже работает в полную силу в текущем отопительном сезоне», — сообщил врио министра ТЭК и ЖКХ региона Вячеслав Шапошник.

Он добавил, что в станице в этом году обновили сети водоотведения на участках улиц Кубанской и Полевой. Работы выполнили по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры», входящему в нацпроект «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба министерства ТЭК и ЖКХ Краснодарского края.

