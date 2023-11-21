Капремонт историко-краеведческого музея выполнили по нацпроекту на Кубани

Работы прошли в Ленинградском районе по нацпроекту «Культура». Об этом 21 ноября рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

По словам замглавы края, бюджет капремонта постройки составил — 15 млн рублей, 10 млн из которых выделили из федерации, а 5 млн направил край и район.

«Основные работы завершены, сейчас ведется наполнение новой экспозиции. Открытие проведем в декабре», — отметила Минькова.

Вице-губернатор подчеркнула, что здание 1865 года постройки — это объект культурного наследия. Сначала здесь располагалась станичная управа. На ее месте 50 лет назад открыли Ленинградский историко-краеведческий музей. Спустя время объект стал богатейшим хранилищем памятников материальной и духовной культуры.

Сейчас в коллекции музея порядка 7 тыс. экспонатов. В их числе предметы декоративно-прикладного искусства и археологии, материалы по природе, истории и этнографии. Каждый год учреждение посещают свыше 9 тыс. жителей и гостей Ленинградского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», голландские печи обнаружили при реставрации музея в станице Ленинградской.