Капитальный ремонт Тургеневского моста в Краснодаре начнут 15 апреля

Об этом рассказал депутат Законодательного собрания Краснодарского края и учредитель ООО «Основа» Александр Карпенко в своих соцсетях.

Компания «Основа» из Новороссийска выиграла конкурс на капитальный ремонт Тургеневского моста через реку Кубань в Краснодаре. Заказчиком выступает МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта». Сумма контракта составляет 1,25 млрд рублей, информация об этом опубликована на сайте госзакупок.

Проект предусматривает полную замену мостового полотна и частичную замену балок пролетного строения. Также запланирован локальный ремонт пролетного строения и опор, обновление тротуаров и лестничных сходов со стороны Краснодара. Руководство «Основы» уже провело производственное совещание для обсуждения предстоящих работ.

«Рассмотрели 17 ключевых вопросов, среди которых: организация ремонта или замены балок, подбор территории для складирования материалов, оценка состояния ливневой канализации, проектные решения по ремонту ригелей и другие», — написал Карпенко в Telegram.

Работы начнутся 15 апреля 2025 года, а их завершение, согласно контракту, запланировали на 21 сентября 2026 года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», капитальный ремонт Тургеневского моста в Краснодаре продлится 1,5 года. Последний большой ремонт моста был в 2018 году. Тогда пришлось менять температурные швы. В феврале 2024-го там провели ямочный ремонт. Более серьезную реконструкцию уже несколько раз переносили.

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