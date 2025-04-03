Канатную дорогу в Сочинском нацпарке закрыли на техобслуживание 3 апреля

Подвесную пассажирскую канатную дорогу парка «Дендрарий» закрыли на весь день в четверг, 3 апреля для проведения технического обслуживания.

В привычном режиме канатная дорога в «Дендрарии» начнет работать уже в пятницу, 4 апреля, сообщает пресс-служба Сочинского национального парка в Telegram.

Читайте также: обновленную канатную дорогу в нацпарке Сочи открыли в мае 2024 года. Впервые канатную дорогу между верхней и нижней частью парка «Дендрарий» на курорте запустили в 1977 году. С тех пор она ни разу не проходила капитальный ремонт.

Канатную дорогу «Дендрария» закрыли на ремонт в апреле 2023 года. Специалисты усилили фундаменты опор, выполнили передвижку канатов и заменили все важные элементы оборудования. Обновленную канатную дорогу в «Дендрарии» запустили с 1 мая — ее протяженность составляет 897 метров. С ее помощью можно подняться на высоту 172 метра над уровнем моря всего за 5 минут.