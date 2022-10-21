Канатная дорога в Сочинском нацпарке возобновила работу
Общество
21.10.2022 10:37
Пассажирскую канатную дорогу в парке «Дендрарий» с 18 октября закрыли на техобслуживание. О возобновлении работы канатки сообщили утром 21 октября.
Воспользоваться канатной дорогой гости Сочинского нацпарка могут с 9:00 до 18:30. Касса работает с 9:00 до 18:00.
Верхняя смотровая площадка на башне все еще закрыта, сообщает пресс-служба нацпарка в Telegram.
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