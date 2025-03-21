Камыш загорелся около федеральной трассы А-290 в Анапе

Кадры с места происшествия вечером 21 марта выложили в социальных сетях. По словам очевидцев, камыш загорелся за остановкой на повороте в хутор Красный.

Сообщение о возгорании около федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь поступило диспетчеру 21 марта в 18:54.

Прибывшие на место подразделения установили, что произошел пожар на площади 70 кв. м. В 19:04 возгорание локализовали, спустя еще десять минут ликвидировали открытое горение. В 19:19 пожар полностью потушили.

К ликвидации возгорания привлекали восемь человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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