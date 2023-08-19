Камыш загорелся на площади 600 кв. метров вдоль дороги под Анапой

Информация о пожаре в районе хутора Чембурка поступила диспетчеру Анапского пожарно-спасательного гарнизона 19 августа около 11:50.

Спасатели прибыли на место и установили, что вдоль дороги загорелся камыш. Предварительная площадь пожара — 600 кв. м. В тушении пожара участвуют 19 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее сухая трава в поле загорелась рядом с многоэтажками в Анапе.