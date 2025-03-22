Камыш загорелся на площади 300 кв. метров в Темрюкском районе

Пожар произошел между станицей Голубицкой и поселком Октябрьским. Кадры с места происшествия выложили днем 22 марта в социальных сетях.

Сообщение о возгорании поступило диспетчеру в 12:30. Прибывшие на место подразделения установили, что произошло возгорание камыша на площади 300 кв. м.

На данный момент спасатели продолжают борьбу с огнем. К работам привлечены семь человек и две единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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Информация о пожаре на улице Карасунская набережная, 81 поступила диспетчеру в 15:00. Спасатели оперативно прибыли на место и установили, что произошло возгорание сухой растительности на площади 80 кв. м. К тушению привлекли пожарно-спасательную часть № 1.

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