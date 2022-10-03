Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Какие законы вступили в силу в России с 1 октября

Общество
03.10.2022 20:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/kakie-zakony-vstupili-v-silu-v-rossii-s-1-oktyabrya
Видео канала «Кубань 24»

С 1 октября в силу вступил ряд законов. Какие меры поддержки ввели для мобилизованных, кому повысят зарплату и заменят ли электронные водительские права на бумажные?

Мобилизованные или те, кто находятся на их иждивении, теперь могут «заморозить» обязательства по кредиту или уменьшить размер платежей на время службы. В случае гибели банки решат, можно ли закрыть долг полностью. Также мобилизованных и членов их семей освободили от пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ.

Теперь можно получить субсидии или компенсировать расходы на оплату жилья и коммунальных услуг через карту МИР. Ежегодно на нее будут начислять деньги Почетным донорам России.

Больше получать будут бюджетники. Им повысили зарплату. Индексация составила 4%. Это касается работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Изменения затронули и гражданский персонал воинских частей, а также сотрудников органов исполнительной власти. Увеличилась и доплата к пенсиям для ветеранов. Она составит 15,5% от уже назначенной соцвыплаты.

Водительские права можно будет предъявлять в электронном виде — через приложение «Госуслуги Авто». При этом носить бумажный документ по-прежнему обязательно. Полная замена на цифровой формат произойдет после внесения поправок в ПДД. Также упростили и порядок действий при аварии. В извещении о ДТП больше не нужно указывать фамилии и адреса очевидцев. Что касается ОСАГО — если гражданин захочет сменить автомобиль с действующей страховкой, то придется письменно уведомить об этом страховщика.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в административных границах 2014 года
ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в административных границах 2014 года
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Аверкиева
В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Аверкиева
В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
Жителей Сочи предупредили о грозах, усилении ветра и шторме до 4 баллов
Жителей Сочи предупредили о грозах, усилении ветра и шторме до 4 баллов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
  2. В Апшеронске 9-летний ребенок в кинотеатре застрял пальцем в подстаканнике
  3. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. Глава Абинского района объяснил происхождение густого дыма над полями
  6. Голый мужчина гулял вдоль трассы под Краснодаром
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях