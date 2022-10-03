Какие законы вступили в силу в России с 1 октября
С 1 октября в силу вступил ряд законов. Какие меры поддержки ввели для мобилизованных, кому повысят зарплату и заменят ли электронные водительские права на бумажные?
Мобилизованные или те, кто находятся на их иждивении, теперь могут «заморозить» обязательства по кредиту или уменьшить размер платежей на время службы. В случае гибели банки решат, можно ли закрыть долг полностью. Также мобилизованных и членов их семей освободили от пени за просрочку оплаты услуг ЖКХ.
Теперь можно получить субсидии или компенсировать расходы на оплату жилья и коммунальных услуг через карту МИР. Ежегодно на нее будут начислять деньги Почетным донорам России.
Больше получать будут бюджетники. Им повысили зарплату. Индексация составила 4%. Это касается работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Изменения затронули и гражданский персонал воинских частей, а также сотрудников органов исполнительной власти. Увеличилась и доплата к пенсиям для ветеранов. Она составит 15,5% от уже назначенной соцвыплаты.
Водительские права можно будет предъявлять в электронном виде — через приложение «Госуслуги Авто». При этом носить бумажный документ по-прежнему обязательно. Полная замена на цифровой формат произойдет после внесения поправок в ПДД. Также упростили и порядок действий при аварии. В извещении о ДТП больше не нужно указывать фамилии и адреса очевидцев. Что касается ОСАГО — если гражданин захочет сменить автомобиль с действующей страховкой, то придется письменно уведомить об этом страховщика.
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