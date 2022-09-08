Как воспитанницы «Академии футбола «Кубань» готовятся к 2 туру краевого первенства

Видео канала «Кубань 24»

Краевое футбольное первенство среди девочек в самом разгаре. Воспитанницам краснодарской «Академии футбола «Кубань» 10 сентября предстоит съездить в поселок Черноморский Северского района на матч с командой спортшколы № 3.

Краснодарки стартовали в первенстве с домашнего проигрыша апшеронскому «Айсбергу» — 2:3.

«У нас много турниров. Только за лето было три, наверное. Больше побеждаем», — рассказала игрок команды «Академия футбола «Кубань» Валерия Липенко.

«Мне кажется, что мы можем выйти в финал, так как команда у нас неслабая. Группа тоже нелегкая, но мы будем стараться», — поделилась игрок команды «Академия футбола «Кубань» Алиса Беляева.

В турнире среди девочек до 15 лет участвуют 8 команд. Их поделили на две группы. Конкуренцию двум краснодарским коллективам составляют команды из Геленджика, Темрюка, Апшеронска, Северского, Крымского и Красноармейского районов. Первенство края — один из старейших краевых турниров, оно проводится уже 15 лет. Сейчас краевой календарь очень насыщенный.

«В 2006 году их не было совсем. В 2007 году прошло одно соревнование, в 2008 — три. И вот сейчас, если мы возьмем все соревнования на территории Краснодарского края, то их у нас 24», — сообщила заместитель директора СШ «Академия футбола «Кубань» Татьяна Зайцева.

Команды сначала сыграют два круга на групповом этапе. Затем коллективы, занявшие в квартетах 2–3 места, в конце октября встретятся в стыковых матчах. По итогам этих игр две команды составят компанию победителям групп в «Финале четырех». Решающие матчи первенства Кубани пройдут в ноябре в Новороссийске.