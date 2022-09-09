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Как в Новороссийске проходит первый день выборов депутатов ЗСК седьмого созыва

Политика
09.09.2022 15:27
Ссылка https://kuban24.tv/item/kak-v-novorossijske-prohodit-pervyj-den-vyborov-deputatov-zsk-sedmogo-sozyva
Как в Новороссийске проходит первый день выборов депутатов ЗСК седьмого созыва

В городе-герое более 240 тыс. избирателей. Всех ждут на участках.

«Мы сейчас находимся в гостинице «Бригантина» в Новороссийске, в следующем году ей исполнится 50 лет. Здесь расположился избирательный участок. 9 сентября — первый из трех дней, когда можно отдать свой голос и выбрать депутатов Законодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва, а также выбрать депутатов по девятому избирательному округу на дополнительных выборах в Городскую Думу», — рассказала специальный корреспондент Анна Бакулина.

«Важно ходить на выборы, чтобы наша жить была лучше», — сказала жительница Новороссийска Наталья Жигер.

До 20:00 11 сентября в Новороссийске будет работать 139 избирательных участков. На них ждут более 240 тыс. избирателей. Одним из первых свой выбор сделал глава города-героя Андрей Кравченко. Он вместе с супругой проголосовал в гимназии № 8.

«Каждый из нас должен осознанно сделать для себя выбор. От этого действия определится наше будущее, будущее нашего города, нашего края, нашей родины», — сообщил Андрей Кравченко.

День голосования начался с гимнов Российской Федерации и Кубани. С самого утра на участке многолюдно, пришли проголосовать солдаты срочной службы из 7-й десантно-штурмовой дивизии. Несмотря на ранний час, более 200 голосов уже отдано.

«Я думаю, что проголосовать — это долг каждого, но каждый решает сам», — сказала жительница Новороссийска Ольга Мелкобукова.

«Мы жители своей страны, и только голосованием сможем как-то помочь в решении каких-то глобальных вопросов. Мы граждане, которые что-то смогут сделать для этого», — подчеркнула жительница Новороссийска Елена Ткачева.

Также на протяжении трех дней на избирательных участках будет проходить розыгрыш подарков, а семьям с детьми вручат памятные сувениры и брелоки.

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