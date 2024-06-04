Как в Горячем Ключе патрулируют особо охраняемые природные территории

Экологи 5 июня отметят свой профессиональный праздник. Символично, что на этот же день приходится и Всемирный день окружающей среды.

На Кубани особо охраняемые природные территории находятся под бдительным контролем: ежедневно тысячи специалистов патрулируют леса и заповедники, чтобы предотвратить пожары и сохранить редкие растения.

Леса Горячего Ключа патрулируют на полноприводном ГАЗе «Вепрь». За рулем — Сергей Ткачев. Говорит, главная цель — защитить природу от человека.

«Как правило, у нас ненормированный рабочий график. Если это лето, то мы стараемся пораньше выезжать. Если какие-то рейдовые мероприятия, то думаем как наши лесные воришки и выезжаем с рассветом. Если нужно, можем выехать и попозже», — делится инженер по охране защиты леса Горячеключевского лесничества Сергей Ткачев.

Леса Горячего Ключа богаты различными деревьями: буг, граб, осина, ясень. Но наибольшую площадь занимает дуб. За ним чаще всего и охотятся браконьеры, которых упомянут Сергей.

Кроме «черных лесорубов», в лесу бывают отдыхающие. Нередко природа страдает по их вине: не все соблюдают технику противопожарной безопасности, что приводит к серьезным последствиям. Чтобы этого избежать, лесники выходят в профилактические рейды.

«На территории всего лесничества установлены информационные стенды или, как еще их называют, — аншлаги. На них в зависимости от местности размещают предупреждение туристам, к примеру «не поджигай». Внизу есть номера телефонов, куда звонить в случае ЧП», — рассказывает корреспондент «Кубань 24» Татьяна Алексеева.

Во время рейда лесники следят и за состоянием зеленого массива. Специалисты обращают внимание на любые изменения: вырубку деревьев, появление бурелома или, например, сухостоя.

«Когда сухостоя становится много, конечно, обращаем внимание из-за чего он появился. Может, какая-то болезнь, либо результат химического воздействия», — объясняет лесничий Саратовского участкового лесничества Горячеключевского лесничества Николай Фостовцов.

Общая площадь Горячеключевского лесничества составляет почти 111 тыс. га. Территория славится уникальной флорой и фауной. Это одна из 460 особо охраняемых природных территорий, официально зарегистрированных на Кубани. Большая часть из них — регионального значения.

За сохранностью лесничеств следят очень тщательно. Например, 4 июня в Кавказском заповеднике вертолетом доставили соль к отдаленным солонцам, чтобы после зимы животные могли пополнить запас витаминов.