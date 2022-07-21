Как стартовал сезон для кубанских клубов в Футбольной национальной лиге

Видео канала «Кубань 24»

Во втором туре футбольного первенства 24 июля ПФК «Кубань» в гостях встретится с «Нефтехимиком», а «Краснодар-2» сразится дома с «Арсеналом».

«Кубань» отправится в Нижнекамск. Ее соперник провел первый тур нынешнего сезона не очень удачно — с минимальным счетом дома уступил «КАМАЗу». А «желто-зеленые» начали с победы, обыграв на родном стадионе «Уфу», которая по итогам прошлого сезона вылетела из РПЛ. Кубанцы забили в ворота оппонента два мяча, что, конечно, придало уверенности. Сбавлять обороты коллектив не собирается.

«Махатадзе забил, Архипов забил, уже плюс на мой взгляд. У нас атакующая линия в этом сезоне намного сильнее, чем в прошлом году. Потому что в прошлом сезоне были нападающие, которые еле-еле ходили по полю и только разговаривали. Теперь у нас, еще раз повторяюсь, все хотят, все желают побед. Плюс огромное мастерство. Что один, что второй нападающий, крайние полузащитники, вы видели, очень хорошего уровня центральные, да все», — отметил главный тренер ПФК «Кубань» Роберт Евдокимов.

«Краснодар-2» стартовал в сезоне ровно с таким же счетом, как и «Кубань». «Горожане» в Ярославле обыграли местный «Шинник». Во втором туре «быкам» предстоит соперничать дома с «Арсеналом». Как и первый оппонент «Кубани», «Уфа» в прошлом розыгрыше выступала в Премьер-лиге, а в этом ярко победила на старте, одолев «СКА-Хабаровск» со счетом 3:2.

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