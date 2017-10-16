Как прошла церемония открытия Всемирного фестиваля молодежи в Сочи

Организаторы фестиваля дали спектаклю название «Пробуждение». Принять участие в представлении смогли и сами зрители. Для этого на сиденьях Ледового дворца их ждал специальный реквизит. Церемония открытия получилась масштабной и одновременно душевной.

Несмотря на праздничный настрой, обойти вниманием важные мировые вопросы организаторы не могли. Представление было посвящено актуальным темам: экологии, энергетике, образованию и науке. Своими мыслями со зрителями делились ученые, медики, преподаватели и добровольцы. Они рассказывали о себе и о том, как именно стараются сделать мир лучше. Выступления вызывали разные эмоции, но никого не оставили равнодушным.

— Эмоции бьют ключом. Очень шикарное шоу. Столько радостных моментов, улыбок, слез.

— Такого шоу я не видела никогда, я счастлива. Горжусь своей страной. Спасибо, Россия! Спасибо, Сочи! Это было очень круто!

— Прекрасные чувства, прекрасная программа. Я приехал из Бангладеш.

Студенты сыграли в баскетбол с министром спорта России. Павел Колобков не просто осмотрел площадки, но и опробовал снаряжение.

Краснодарский край, как хозяин форума молодежной дружбы, на фестивале представляют более тысячи человек. Гостей из других стран и республик южане встречают по-кубански гостеприимно и радушно. С участниками форума пообщался и глава Кубани Вениамин Кондратьев.

Вместе с участниками и волонтерами губернатор осмотрел стенд региона. Экспозиция Кубани поделена на шесть тематических зон. Гид-экскурсовод робот Робби отвечает на каверзные вопросы. Рядом расположились инновационные проекты молодых ученых, также можно совершить путешествие на авиасимуляторе по 3D-карте региона. Губернатор отметил, что Сочи уже давно стал площадкой мирового уровня. Этот фестиваль должен надолго остаться в памяти тех, которые приехали на Кубань из других стран и республик.

«Сюда приезжают молодые люди из разных стран, разных континентов. Они говорят на разных языках, они имеют свою культуру, традиции. Чем мы разнообразнее, тем прекраснее наш мир. В этом многообразии и есть то, чем мы можем обмениваться и гордиться. Давайте покажем Кубань достойно», — заявил Вениамин Кондратьев.

Участники и волонтеры еще долго не отпускали главу региона. Фотографировались на память и делились впечатлениями. Для того, чтобы впечатлений от фестиваля осталось максимальное количество, около каждого стенда устраивают небольшое шоу.

«Потрясающие эмоции. Мы заряжены все на активное участие и максимальную пользу для каждого присутствующего. Очень важно, что даже при достаточно загруженном, плотном режиме работы мы уделяем время самообразованию», — сказал и. о. министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Константин Федоренко.

Участники форума 17 октября будут расширять свои знания о жарких странах. В Сочи объявлен день Африки.

Грандиозная церемония открытия длилась два часа. Шоу увидели около 10 тыс. человек.

За трансляцией в прямом эфире следили и во Владивостоке. Туда в рамках региональной программы фестиваля приехали участники из 50 стран. Несмотря на позднее время, они тоже присоединились к олимпийской столице. Самые головокружительные и сложные трюки выполняли профессиональные каскадеры и циркачи на фоне высокотехнологичных декораций. В церемонии открытия задействовали 500 осветительных приборов.

Церемония открытия фестиваля молодежи

10 тыс. зрителей

275 артистов

Авторы: Анастасия Дешина