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Как кубанские спортсмены выступили в финале Кубка России по стендовой стрельбе

Спорт
03.10.2022 10:43
Ссылка https://kuban24.tv/item/kak-kubanskie-sportsmeny-vystupili-v-finale-kubka-rossii-po-stendovoj-strelbe
Видео канала «Кубань 24»

Последний в этом сезоне турнир прошел в Адыгее, в стрелково-стендовом комплексе «Дубрава».

В финальный этап пробились восемь представителей края, в том числе заслуженный мастер спорта Александр Землин. В августе он выиграл два золота на Спартакиаде сильнейших, а сейчас завершил сложный для себя сезон серебром в смешанном турнире и победой в команде в упражнении «Скит».

«Только к третьему старту — к Спартакиаде сильнейших — получилось подойти в лучшей форме и выложиться на максимум. Так что сезон очень непростой и в то же время интересный», — сказал обладатель Кубка России по стендовой стрельбе Александр Землин.

У Кристины Землиной — супруги Александра — такой же медальный набор — серебро и золото. Кроме того, Александра Гусева выиграла в «Ските» три бронзы в разных дисциплинах, а в команде она стала третьей вместе с Сандрой Рябухой. В упражнении «Трап» из кубанцев отличился только Владислав Казадаев. Он стал лучшим в командной стрельбе.

Автор:
Максим Герасин
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