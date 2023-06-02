Как будут выплачивать пенсии в июньские праздники
Общество
02.06.2023 12:24
График выплат пенсий в этом месяце незначительно изменится в связи с длинными выходными, которые в стране будут с 10 по 12 июня в честь Дня России.
Выплата и доставка пенсий и других соцвыплат через почтовые отделения в Краснодарском крае в июне будет осуществлять в следующем порядке:
8 июня — за 8 и 9 июня.
9 июня — за 10 и 11 июня;
10 июня — за 12 июня.
После завершения июньских праздников пенсии будут выплачивать и доставлять в соответствии с установленным графиком.
Сейчас на Кубани живет более 1,6 млн пенсионеров, 35% из них получают социальные выплаты в почтовых отделениях, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Краснодарскому краю.
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