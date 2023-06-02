Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Как будут выплачивать пенсии в июньские праздники

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/kak-budut-vyplachivat-pensii-v-iyunskie-prazdniki
Как будут выплачивать пенсии в июньские праздники
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

График выплат пенсий в этом месяце незначительно изменится в связи с длинными выходными, которые в стране будут с 10 по 12 июня в честь Дня России.

Выплата и доставка пенсий и других соцвыплат через почтовые отделения в Краснодарском крае в июне будет осуществлять в следующем порядке:

8 июня — за 8 и 9 июня.

9 июня — за 10 и 11 июня;

10 июня — за 12 июня.

После завершения июньских праздников пенсии будут выплачивать и доставлять в соответствии с установленным графиком.

Сейчас на Кубани живет более 1,6 млн пенсионеров, 35% из них получают социальные выплаты в почтовых отделениях, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Краснодарскому краю.

Читайте также: как рассчитать свою будущую пенсию?

Статьи
Панкреатит: виды, симптомы и лечение
Панкреатит: виды, симптомы и лечение
Зачем нужны каникулы: психолог объяснила, надо ли детям учиться летом
Зачем нужны каникулы: психолог объяснила, надо ли детям учиться летом
Пять советов, как сохранить ментальное здоровье на работе
Пять советов, как сохранить ментальное здоровье на работе
Спасение от кровососов: 10 работающих методов против комаров
Спасение от кровососов: 10 работающих методов против комаров
Снимаем стресс едой правильно: продукты, снижающие беспокойство
Снимаем стресс едой правильно: продукты, снижающие беспокойство
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях