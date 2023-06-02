Как будут выплачивать пенсии в июньские праздники

График выплат пенсий в этом месяце незначительно изменится в связи с длинными выходными, которые в стране будут с 10 по 12 июня в честь Дня России.

Выплата и доставка пенсий и других соцвыплат через почтовые отделения в Краснодарском крае в июне будет осуществлять в следующем порядке:

8 июня — за 8 и 9 июня.

9 июня — за 10 и 11 июня;

10 июня — за 12 июня.

После завершения июньских праздников пенсии будут выплачивать и доставлять в соответствии с установленным графиком.

Сейчас на Кубани живет более 1,6 млн пенсионеров, 35% из них получают социальные выплаты в почтовых отделениях, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Краснодарскому краю.

Читайте также: как рассчитать свою будущую пенсию?