Кадровый конкурс «Лидеры Кубани» продолжает прием заявок на новый сезон

Чтобы стать участником программы, нужно до 12 сентября зарегистрироваться на сайте ЛидерыКубани.рф.

На пути к финалу предстоит пройти отборочные испытания — сначала дистанционно, затем очно. По их итогам сформируют общий рейтинг полуфиналистов, и сто лучших пройдут в финал. Его проведут с 23 по 25 октября.

Основные направления этого года — взаимодействие власти и бизнеса, подготовка управленческих кадров для экономики.

Проект «Лидеры Кубани» реализуется по инициативе губернатора с 2018 года. За 6 лет в нем приняли участие более 40 тыс. человек. Свыше 150 из них были назначены на должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», прием заявок на кадровый конкурс «Лидеры Кубани» стартовал 12 августа.

Для чего проводят этот проект, как принять в нем участие, и какие испытания ждут будущих управленцев — в интервью с заместителем начальника управления кадровой политики Краснодарского края Еленой Макаренко.