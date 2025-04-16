Качество обслуживания гостей повысит пансионат «Бургас» в Адлере

Предприятие присоединилось к национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев отметил, что предприятия санаторно-курортной отрасли в условиях высокой конкуренции должны обновлять инфраструктуру, применять умные решения и поддерживать высокие стандарты для оптимизации экономической устойчивости и эффективности.

«Участие в федеральном проекте помогает нашим санаториям, отелям и гостиницам стать более привлекательными для отдыхающих и, главное, — конкурентными и эффективными», — добавил он.

Сотрудники пансионата «Бургас» вместе с руководителем РЦК детально рассмотрели процесс выездной уборки и разделили его на отдельные этапы, зафиксировали порядок и время выполнения каждого из них. Благодаря этим данным можно создать карту потока создания ценности, демонстрирующую участки для оптимизации. Рабочая группа сможет оперативнее выполнять заявки на ремонт. Также работники освоили современные методы организации труда с помощью тренинга от экспертов РЦК.

Среди изучаемых инструментов — система 5S, производственный анализ и картирование. Участники попробовали разработать поток единичных изделий, учились рассчитывать время такта, искать потери, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

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