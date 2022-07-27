Кабмин расширил перечень соцвыплат, перечисляемых на карту «Мир»

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Правительство РФ включило в него ежемесячные перечисления на оплату жилья и коммунальных услуг малоимущим гражданам, педагогам сельской местности, семьям погибших на службе военных или сотрудников МВД, а также награжденным знаком «Почетный донор».

Ранее на карту «Мир» поступали лишь пенсии, зарплаты, пособия для безработных и деньги за рождение первого и второго ребенка.

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