Кабмин расширил перечень соцвыплат, перечисляемых на карту «Мир»
Экономика
27.07.2022 11:05
Правительство РФ включило в него ежемесячные перечисления на оплату жилья и коммунальных услуг малоимущим гражданам, педагогам сельской местности, семьям погибших на службе военных или сотрудников МВД, а также награжденным знаком «Почетный донор».
Ранее на карту «Мир» поступали лишь пенсии, зарплаты, пособия для безработных и деньги за рождение первого и второго ребенка.
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