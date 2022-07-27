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Кабмин расширил перечень соцвыплат, перечисляемых на карту «Мир»

Экономика
27.07.2022 11:05
Ссылка https://kuban24.tv/item/kabmin-rasshiril-perechen-sotsvyplat-perechislyaemyh-na-kartu-mir
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Правительство РФ включило в него ежемесячные перечисления на оплату жилья и коммунальных услуг малоимущим гражданам, педагогам сельской местности, семьям погибших на службе военных или сотрудников МВД, а также награжденным знаком «Почетный донор».

Ранее на карту «Мир» поступали лишь пенсии, зарплаты, пособия для безработных и деньги за рождение первого и второго ребенка.

Читайте также: держатели карты «Мир» смогут оплачивать покупки смартфоном новым способом.

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