Кабмин направит более 4 млрд рублей на закупку сельхозтехники для лизинга

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. Документы опубликовали на сайте Правительства РФ.

На приобретение сельхозтехники, которую затем передадут в лизинг, из федерального бюджета выделят более 4 млрд рублей. Мишустин отметил, что такое решение позволит аграриям взять в аренду не менее 300 единиц отечественной техники.

«Важно, чтобы аграрии получили новые машины как можно скорее. Сейчас спрос на сельхозтехнику растет, значит, у отрасли не должно быть нехватки необходимых составляющих для сбора урожая»,— приводит слова Мишустина пресс-служба Правительства РФ.

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