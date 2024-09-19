Кабан, енот и медведь попали в объектив фотоловушки в Туапсинском заказнике

Сотрудники заказника «Туапсинский» поделились кадрами обитателей.

Одна из фотоловушек запечатлела дикого кабана. Вероятно, четвероногий был в поисках желудей, но он все же остановился и попозировал на камеру. Еноту было не до этого, поскольку он активно искал еду. В такой же ситуации оказался и медведь. Главной задачей для него было найти как можно больше пропитания перед тем, как впасть в спячку. Медлить ему было нельзя, так как скоро наступление холодов.

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