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К ремонту подземного перехода на улице Захарова приступили в Краснодаре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/k-remontu-podzemnogo-perehoda-na-ulitse-zaharova-pristupili-v-krasnodare?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
К ремонту подземного перехода на улице Захарова приступили в Краснодаре
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Переход связывает производственные компании на территории завода имени Седина с общественным транспортом.

На объекте уложат более 300 кв. метров плиточного покрытия, переустроят около 120 м. кабельных линий и 65 светильников. Кроме того, специалисты проведут работы по обеспечению водоотведения. В переходе установят пандус и перила для маломобильных граждан. Ремонтные работы завершат до 1 мая, сообщает пресс-служба департамента транспорта Краснодара.

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