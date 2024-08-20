К декабрю в Краснодаре обновят фасад музея имени Фелицына

В краевой столице продолжается реконструкция учреждений культуры. Так, сейчас обновляют фасад здания, где находится краеведческий музей имени Фелицына.

Специалисты проводят демонтаж и зачистку фасада. Его протяженность порядка 90 м, а высота стен — более 9 м.

«Скульптурные элементы и элементы кованых изделий здания уникальны. Поэтому сегодня этот объект стоит на особом контроле для выполнения качественных работ и в срок», — рассказывает министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Строительство здания начали в 1886 году. Оно принадлежало семье Губкиных. Сначала это был купеческий дом, а в 1900-м там разместили отель.

«Архитектор, который строил здание гранд-отеля, к сожалению, неизвестен. Но мы можем проследить этот стиль, просмотреть на уникальные элементы лепнины и башенки», — делится генеральный директор музея-заповедника имени Е. Д. Фелицына Екатерина Супрунова.

В советские годы в здании располагался государственный архив, общественные организации и коммунальные квартиры. Из-за этого не сохранились внутренние убранства бывшего отеля. Но личные предметы хозяев краснодарцы и туристы могут увидеть среди экспонатов.

«В музее хранится интересная вещь, которая связанна с историей хозяев этого здания, — это платье. Его носила дочка Екатерины — Губкина Антонина. Экспонат является ценным предметом для музея. Во время экскурсий ему уделают особое внимание», — говорит корреспондент «Кубань 24» Кристина Макуха.

«Это прекрасно, что сохранились такие вещи людей, которые внесли огромный вклад в развитие нашего города. И что можно говорить не только на примере фотографий, а вещей, которые носили, держали в руках такие знаменитые люди», — отмечает заведующий отделом истории и этнографии Юрий Бунин.

На ремонт музея имени Фелицына выделили почти 20 млн рублей. Увидеть его обновленным краснодарцы смогут уже в декабре этого года.

Ремонт проводят и в Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств впервые с момента его открытия. Демонтаж паркетной доски уже окончен, сейчас рабочие отбивают штукатурный слой до кирпича. При разработке дизайн-проекта опирались на опыт столичных музеев.

«Это концептуальный вид выставочного зала, когда пол и потолок черного специально будут темного цвета, и будет большое количество подсветки. И на стенах — цвет слоновой кости. Так каждая картина будет вырисовываться как отдельный арт-объект, подсвеченный прожекторами», — объясняет директор Краснодарского краевого выставочного зала изобразительных искусств Владимир Игнатьев.

В рамках краевой госпрограммы «Развитие культуры» из бюджета региона выделили 54 млн рублей. Окончить все работы планируют в августе 2025 года.