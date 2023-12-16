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«Известия»: рабочая группа признала возможным открытие аэропорта Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/izvestiya-rabochaya-gruppa-priznala-vozmozhnym-otkrytie-aeroporta-krasnodara
«Известия»: рабочая группа признала возможным открытие аэропорта Краснодара
Фото пресс-службы Международного аэропорта Краснодар

По данным СМИ, рабочая группа при Росавиации признала возможным возобновление работы краснодарского аэропорта после 25 декабря.

Это следует из письма Национального центра управления обороной РФ Минобороны. В рабочую группу входят представители Минобороны, Росавиации, ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» и холдинга «Аэродинамика», который управляет аэропортом в Краснодаре.

При этом изменение режима использования воздушного пространства должны еще согласовать Минтранс, ФСБ и МВД, пишут «Известия».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 декабря лайнер тестового рейса в Краснодар совершил перелет из Минеральных Вод и приземлился в аэропорту «Пашковский».

«Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров — главный приоритет», — подчеркнул руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.

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