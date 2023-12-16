«Известия»: рабочая группа признала возможным открытие аэропорта Краснодара
По данным СМИ, рабочая группа при Росавиации признала возможным возобновление работы краснодарского аэропорта после 25 декабря.
Это следует из письма Национального центра управления обороной РФ Минобороны. В рабочую группу входят представители Минобороны, Росавиации, ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» и холдинга «Аэродинамика», который управляет аэропортом в Краснодаре.
При этом изменение режима использования воздушного пространства должны еще согласовать Минтранс, ФСБ и МВД, пишут «Известия».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 15 декабря лайнер тестового рейса в Краснодар совершил перелет из Минеральных Вод и приземлился в аэропорту «Пашковский».
«Тестовый полет самолета в столицу Кубани позволит дать оценку готовности диспетчерских, аэродромных и специальных служб к обслуживанию в аэропорту Краснодара пассажирских рейсов. Для окончательного принятия решения их работа будет досконально проанализирована. Безопасность пассажиров — главный приоритет», — подчеркнул руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.