Изобретатели представили уникальный дрон-камикадзе, разработанный на Кубани

Всю работу по производству боевых дронов делают в Краснодарском крае — от написания кода системы управления до сборки аппаратной части.

Производство дронов на Кубани запустили в начале спецоперации на Украине. Компания, объединившая специалистов разных направлений, теперь производит уникальные устройства.

«Все мы были — кто авиамоделисты, кто спортсмены-дроноводы. Было принято решение, что нужно помогать. У нас работают ребята с абсолютно с разных сфер, с разных профессий, но все мы занимаемся одним делом», — отмечает начальник производства беспилотников Андрей.

Новые беспилотники обладают высокой устойчивостью к вражеским системам РЭБ. Благодаря автоматической смене частот связи и передачи видео — переподключение происходит мгновенно, незаметно для оператора. Эта разработка дает выигрыш во времени, которое противник потратит на перехват управления на новой частоте.

«В моих руках гордость производства — «Русская ракета-10». Отличительная особенность — легкость, весь корпус сделан из карбона, грузоподъемность до 4 кг. Сейчас можно наблюдать финальный этап производства — запуск устройства», — сообщает корреспондент телеканала «Кубань 24» Николай Тихий.

После успешных испытаний аппараты упаковывают и отправляют бойцам. С начала спецоперации на передовую было передано уже более 10 тыс. таких дронов, готовится к отправке новая партия в 2 тыс. изделий. По словам участников СВО, беспилотники хорошо зарекомендовали себя в реальных условиях.

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