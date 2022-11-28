Изобретатель из поселка под Краснодаром сделал поющие часы в виде казачьей хаты

Видео канала «Кубань 24»

Михаил Щуров из поселка Белозерного не в первый раз удивляет соседей и создает объекты притяжения для местных жителей и туристов. В этом случае речь об уличных часах.

Крышка поднимается и часы превращаются в мини-театр. На такой маленькой сцене можно проследить целую жизнь счастливой казачьей семьи: жена налепила вареников и накрыла на стол, а муж радостно уплетает мучное творчество супруги. Под столом у них кот — попрошайка, а на печи доходит новая порция кулинарных шедевров. Местные жители уже оценили новый арт-объект.

— Всем нравится. Люди проезжают, высовываются и говорят, мол, здорово, хорошо.

«Обычно музыкальные часы такого типа открывают занавес только в определенное время, но здесь все устроено по-другому. Чтобы посмотреть шоу, нужно просто нажать на кнопку. Система сделана по принципу умного светофора», — рассказывает специальный корреспондент Алина Сорокина.

В этих часах двигается все — и лапа кота, и огонь в печи. Но все началось с вареников.

«Идея насчет бросания вареников мне сразу запала. Здесь вращается 46 шестеренок, 18 подшипников, 3 моторчика от стеклоочистителя «Жигули». Вот такой достаточно сложный механизм», — делится изобретатель Михаил Щуров.

Михал Щуров долгое время занимался сельским хозяйством, но его любимое дело — изобретательство. Он по образованию физик, поэтому с механикой на «ты». Местные жители называют его Кулибиным, а кто-то — супергероем. В 2009 году о нем узнала вся страна, когда изобретатель построил на своем участке в хуторе Копанском дом в виде Спасской башни Кремля. Теперь Щуров радует жителей Белозерного. Еще одно его произведение — Дюймовочка — находится по соседству с часами. Простой на первый взгляд механизм под завязку набит деталями и электроникой — проводами, блоками питания, фильтрами, трансформаторами и моторами.

Такие музыкальные механизмы не нарушают покой соседей. Они поют с 8:00 до 20:00. Их 77-летний автор уже вынашивает новые планы. Третий арт-объект лишним на улице точно не будет.