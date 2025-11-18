Избушку на курьих ножках построил у своего двора житель Гулькевичского района

Местный мастер даже обустроил сказочную поляну вокруг избушки. Теперь разыскивает мастериц, которые смогут создать Бабу Ягу для антуража.

Василий Волков верит в сказку и создает ее на своем участке уже третий десяток лет. Построил скучающему соседу домик из прошлого для игры в шашки, а недавно соорудил избушку на курьих ножках. Стены из ивовых прутьев, а крыша из профнастила.

Как у бывшего пограничника, у Василия Волкова здесь своя застава. Пограничный столб с Барбосом перед калиткой. Советский герб для него специально отливали в Таганроге. Деревянные пушки для обороны. Впечатленные автомобилисты каждый день останавливаются для фото.

«Машина белая останавливается. Вышел человек в белых брюках, босиком, по пояс голый. Подложил руку к голове, сказал, что он полковник в отставке», — делится народный умелец Василий Волков.

Дом на центральной улице Ленина села Отрадо-Ольгинского — уже как местная достопримечательность.

«Мне очень нравится. Люди спасибо говорят. Все останавливаются, нам приятно очень», — говорит супруга Василия Волкова Людмила Волкова.

Чтобы удивить новым экспонатом, народный умелец Василий Волков трудится в своей маленькой мастерской с раннего утра.

«У Василия Волкова ненужных вещей нет. Все, что у кого-то валяется под ногами, здесь создает комфорт. Волчье логово класса люкс, отодвигаем шторки, а там полноценное ложе, где можно отдыхать до холодов», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Чернышова.

На Кубани есть чем удивить гостей и местных жителей. В Кропоткине стоит необычный дом с мифическими богами и существами, но хозяева незваным гостям не очень рады. В станице Воздвиженской Курганинского района есть настоящий дом дракона. Светящиеся существа из проволоки и пищевой пленки создал умелец Александр Ховятский. В Лабинске на улице Калинина в декабре на частном подворье откроется дом Деда Мороза.

