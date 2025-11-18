Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Избушку на курьих ножках построил у своего двора житель Гулькевичского района

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/izbushku-na-kurih-nozhkah-postroil-u-svoego-dvora-zhitel-gulkevichskogo-rajona
Избушку на курьих ножках построил у своего двора житель Гулькевичского района
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Местный мастер даже обустроил сказочную поляну вокруг избушки. Теперь разыскивает мастериц, которые смогут создать Бабу Ягу для антуража.

Василий Волков верит в сказку и создает ее на своем участке уже третий десяток лет. Построил скучающему соседу домик из прошлого для игры в шашки, а недавно соорудил избушку на курьих ножках. Стены из ивовых прутьев, а крыша из профнастила.

Как у бывшего пограничника, у Василия Волкова здесь своя застава. Пограничный столб с Барбосом перед калиткой. Советский герб для него специально отливали в Таганроге. Деревянные пушки для обороны. Впечатленные автомобилисты каждый день останавливаются для фото.

«Машина белая останавливается. Вышел человек в белых брюках, босиком, по пояс голый. Подложил руку к голове, сказал, что он полковник в отставке», — делится народный умелец Василий Волков.

Дом на центральной улице Ленина села Отрадо-Ольгинского — уже как местная достопримечательность.

«Мне очень нравится. Люди спасибо говорят. Все останавливаются, нам приятно очень», — говорит супруга Василия Волкова Людмила Волкова.

Чтобы удивить новым экспонатом, народный умелец Василий Волков трудится в своей маленькой мастерской с раннего утра.

«У Василия Волкова ненужных вещей нет. Все, что у кого-то валяется под ногами, здесь создает комфорт. Волчье логово класса люкс, отодвигаем шторки, а там полноценное ложе, где можно отдыхать до холодов», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Чернышова.

На Кубани есть чем удивить гостей и местных жителей. В Кропоткине стоит необычный дом с мифическими богами и существами, но хозяева незваным гостям не очень рады. В станице Воздвиженской Курганинского района есть настоящий дом дракона. Светящиеся существа из проволоки и пищевой пленки создал умелец Александр Ховятский. В Лабинске на улице Калинина в декабре на частном подворье откроется дом Деда Мороза.

Читайте также: армавирский изобретатель стал лауреатом национальной премии «Человек труда».

Подпишись, здесь всегда интересно.

Юлия Чернышова

Другие статьи автора

Контакты редакции

Поделиться:
Поделиться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях